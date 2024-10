Zmaji tokrat ostali praznih rok

Hokejisti Olimpije so v devetem kolu razširjenega avstrijskega prvenstva ostali praznih rok. Na gostovanju pri igralcih moštva Black Wings Linz so izgubili z 2:4 (0:0, 1:3, 1:1).

Potem ko se je uvodna tretjina razpletla brez golov, so v drugi gostitelji izkoristili prednost domačega ledu in prešli v vodstvo s 3:1. Za »Črna krila« je ob dvakratnem strelcu Niklasu Wurschlu (v 22. in 24. minuti) v polno zadel tudi Slovenec Luka Maver (38.). Strelec za ljubljansko zasedbo je bil Robert Sabolič (37.).

Na začetku zadnje tretjine je na 4:1 povišal Nico Feldner (44.). Čeprav so se »zmaji« trudili, da bi nadomestili zaostanek, jim več od znižanja izida na 2:4 ni uspelo. Tudi drugi gol za Olimpijo je slabi dve minuti pred koncem tekme zabil Sabolič.

Naslednjo tekmo v ICEHL bodo Ljubljančani odigrali v torek (19.15), ko bodo gostili Dunajčane.