Hokejisti SIJ Acroni Jesenic, ki so v četrtfinalu s 4:1 v zmagah izločili Cortino, bodo v polfinalu letošnje alpske lige igrali z italijanskim Rittnom. Ritten, drugouvrščena ekipa rednega dela, je Merano strl šele na sobotni odločilni sedmi tekmi s 7:2. Polfinale se bo začel že v torek.

Že pred tem sta si polfinale priigrala tudi avstrijski Zell am See in italijanski Wipptal Broncos iz Vipitena, ki sta izločila Bregenzerwald in Kitzbühel.