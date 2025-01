Johannes Høsflot Klæbo je le še korak od četrte skupne zmage

Norvežan Johannes Høsflot Klæbo je zmagovalec šeste, predzadnje tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev za svetovni pokal v Val di Fiemmeju. Na današnji 20-km preizkušnji v skiatlonu je za 2,4 sekunde ugnal Italijana Federica Pellegrina in še povišal prednost v seštevku turneje. Slovenca Miha Ličef in Vili Črv sta bila 45. in 53.

V predzadnjo etapo letošnje tekaške turneje je norveški zvezdnik Klæbo prinesel 1:35 minute naskoka pred Švedom Edvinom Angerjem in že kar 2:11 minute pred rojakom Erikom Valnesom.

Danes je bil v italijanski dolini Fiemme na sporedu skiatlon, tekači so prvih 10 km opravili v klasičnem koraku, drugih deset pa v prostem. Klæbo je imel v zadnjih nekaj sto metrih daleč največ moči in v cilj pritekel pred Pellegrinom in svojim rojakom Janom Thomasom Jenssenom (+ 3,9).

Klaebo je s četrto zmago na letošnji turneji, in že 91. v svetovnem pokalu v karieri, le še korak oddaljen od končnega slavja na turneji. Norvežan je na pragu četrte skupne zmage na Touru, s čimer se bo na vrhu v tem pogledu izenačil s Švicarjem Dariom Cologno in Poljakinjo Justyno Kowalczyk.

Pred svojim najbližjim zasledovalcem, rojakom Valnesom, ima v razvrstitvi turneje po novem 2:18 minute prednosti, 2:29 minute zaostajata še en Norvežan Haavard Moseby in Avstrijec Mika Vermeulen.

Klaebo, ki je v petek po odstopu Norvežana Haralda Øestberga Amundsena prevzel tudi vodstvo v svetovnem pokalu, še naprej krepko vodi tudi v boju za srebrno majico v seštevku najboljšega na sprintih. Pri prvem vmesnemu času je danes sicer največ točk (15) pobral Pellegrino.

Po odstopu Amundsena, ki je bil pred tem tretji v skupni razvrstitvi Toura, je vijolično majico za najboljšega na vzponih prevzel Britanec Andrew Musgrave, a jo je že predal Francozu Hugu Lapalusu, ki si je danes priboril največ točk.

Danes je bilo na startu še 62 tekačev, med njimi tudi Slovenca Ličef in Črv. Ličef je na koncu zaostal 4:15,6 minute za sprva 46. mesto, Črv je zaostal nekaj več kot šest minut in bil 54. Oba Slovenca sta po objavi uradnih rezultatov po eno mesto pridobila, saj je bil diskvalificiran Nemec Janosch Brugger. V skupnem seštevku Ličef za Klæbom zaostaja 12:01 minute in je 46., Črv zaostaja še štiri minute več na 50. mestu.

Ženska preizkušnja, med 36 tekmovalkami na startni listi je tudi še Anja Mandeljc, medtem ko je Eva Urevc že odstopila, se bo začela ob 15.30. V nedeljo sledi še zadnja tekma Toura, ko bo na vrsti 10-km preizkušnja s skupinskim startom, ki bo tekmovalce popeljala na tradicionalni zaključni vzpon na Alpe Cermis.