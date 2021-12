Južna Koreja se ne bo pridružila diplomatskemu bojkotu

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Mun Džae In zatrdil, da niso prejeli nobene prošnje oziroma zahteve, da bi se pridružili diplomatskemu bojkotu zimskih iger.

»Glede diplomatskega bojkota pekinških iger nismo prejeli zahteve nobene druge države, vključno z Združenimi državami Amerike, za sodelovanje pri diplomatskem bojkotu,« je dejal Mun v odgovoru na vprašanje v Canberri: »Trenutno ne razmišljamo o tem ukrepu.«

Kitajska je prejšnji teden napovedala »povračilne ukrepe« za države, ki so se odločile za diplomatski bojkot naslednjih olimpijskih iger. Prve so bojkot zaradi kršitve človekovih pravic na Kitajskem razglasile ZDA, odločitvi Bele hiše pa so za zdaj sledile še Avstralija, Velika Britanija, Kanada in Nova Zelandija.

Športno gledano gre pri diplomatskem bojkotu za simbolno odločitev, saj bodo športniki iz omenjenih držav brez omejitev sodelovali in tekmovali na igrah. V političnem kontekstu pa bodo zaradi zelo strogih ukrepov za zamejitev okužb z novim koronavirusom prihodi uradnikov, politikov in drugih funkcionarjev v Peking med olimpijskimi igrami že tako zelo omejeni.

Igre v Pekingu bodo na sporedu med 4. in 20. februarjem.