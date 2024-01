Kilde prvič javno spregovoril po padcu: Še nikoli ni imel takšnih bolečin

Norveški smučarski šampion Aleksander Aamodt Kilde je prvič javno spregovoril (p)o grdem padcu na sobotnem smuku za svetovni pokal v Wengnu. Kot je med drugim zaupal, še nikoli ni imel takšnih bolečin.

O poškodbah, ki jih je staknil pri tem, so sprva krožili različni podatki, nekateri so govorili celo o odprtem zlomu. »V nogi sem imel globoko ureznino, skoraj do kosti. Do tega je prišlo, ko sem priletel v mrežo. Izgubil sem veliko krvi in si poškodoval veliko živcev, na srečo ne motoričnih. Okrevanje bo trajalo kar nekaj časa,« je razkril Kilde in pristavil, da se v smukih takšne stvari zgodijo zelo hitro.

Svojega padca se sicer ne spominja najbolje. »Spomnim se, da sem v predzadnjem zavoju izgubil ravnotežje. Padel sem in imel peklenske bolečine v rami. Še nikoli me ni nič tako bolelo. Drugega se ne spominjam prav veliko,« je dejal 31-letni Norvežan, ki (še) ne razmišlja o vrnitvi na smučišča. »Šel bom iz dneva v dan in videl, kako se bodo celile rane. Zdaj je še prezgodaj govoriti o vrnitvi,« je poudaril dobitnik velikega kristalnega globusa v sezoni 2019/20.

Izjemno je hvaležen svoji srčni izbranki Mikaeli Shiffrin. FOTO: Instagram

Izjemno je hvaležen svoji srčni izbranki Mikaeli Shiffrin, ki je takoj pripotovala k njemu v bolnišnico. »Ko sem se zvečer zbudil, sem pred seboj videl Mikaelo in družino. To je bilo neverjetno dobro zame in verjamem, da je bilo dobro tudi za Mikaelo, saj se je na lastne oči prepričala, da mi gre dokaj dobro,« je še pristavil Kilde.