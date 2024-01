Norvežanova nezgoda je potrdila zmedo med alpskimi smučarji

V nadaljevanju preberite:

Štiridnevni spektakel alpskih smučarjev v Wengnu se je končal z razočaranjem za slovensko reprezentanco, saj je bila najboljša uvrstitev na štirih preizkušnjah 26. mesto Mihe Hrobata s sobotnega smuka, in žalostjo za Norvežane. Na prvi progi nedeljskega slaloma sta bila najhitrejša Atle Lie McGrath in Henrik Kristoffersen, a sta morala zmago prepustiti Avstrijcu Manuelu Fellerju, še vedno pa je odmeval hud sobotni padec Aleksandra Aamodta Kildeja, do tedaj tretjega v skupni razvrstitvi svetovnega pokala.

Po Norvežanovi smukaški nezgodi je zavladala informacijska zmeda. Ko se je izkazalo, da njegove poškodbe niso tako hude, kot je sprva kazalo, pa se je utrgal plaz kritik na račun smiselnosti tako zgoščenega koledarja nastopov. Kaj o njej meni vodilni as sezone Marco Odermatt in kdo je glavna tarča kritik? Kaj pravi direktor svetovnega pokala Markus Waldner o odzivih tekmovalcev in smučarjev, ko kakšna preizkušnja odpade?