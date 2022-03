Kilde v slogu Maierja in Svindala do malega kristalnega globusa

Aleksander Aamodt Kilde je s štartno številko 7 letvico postavil previsoko za vse največje tekmece. Njegovemu času 1:25,91 sta se najbolj približala Kanadčan James Crawford (+ 0,07 sekunde) in Avstrijec Matthias Mayer (+ 0,12). Prvi slovenski predstavnik Martin Čater je s štartno številko 36 postavil 33. čas (+ 2,41), bolje je nastopil Boštjan Kline (45), ki je v cilj prismučal s 25. časom (+ 1,58). Na štartu je še Miha Hrobat (št. 50).

Kilde je s četrto zmago na superveleslalomih v sezoni ponovil podviga Avstrijca Hermanna Maierja, ki mu je to uspelo v kar treh sezonah, in rojaka Aksla Linda Svindala, ki mu je to ko zadnjemu uspelo v sezoni 2012/13. Kilde je tudi vrgel rokavico vodilnemu v točkovanju za veliki kristalni globus, Švicarju Marcu Odermattu, ki se mu je približal na manj kot 200 točk zaostanka. Odermatt je sicer na 27. mestu ujel nekaj točk z zaostankom 1,68 sekunde.