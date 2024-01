Kildejev zmenek z zgodovino v najlepši areni na svetu

V nadaljevanju preberite:

Vsak šport ima svoja kultna prizorišča in kar so v tenisu travnata igrišča Wimbledona, v nogometu štadion Santiago Bernabeu, slovita Maracana ali v košarki Madison Square Garden, sta v alpskem smučanju Wengen in Kitzbühel. Dvojček sloviti januarskih smukov smučarji začenjajo v idilični švicarski vasici, kjer Aleksander Aamodt Kilde lovi rekordno tretjo zaporedno zmago na pokalu Lauberhorn, domačini pa stavijo na sproščenega Marca Odermatta, ki v teh dneh uživa v klobasicah, v soboto bo tudi v neprekosljivi wengenski kulisi.

Štartna »ravnina« sobotnega smuka pod goro Eiger s pogledom na masiv Jungfrau je zelo verjetno najlepši prizor, kar ga ponuja alpsko smučanje. Sploh v vremenskih razmerah, kakršne se obetajo to soboto: nebo brez oblačka in živo srebro, ki se bo ustavilo kakšno stopinjo pod lediščem so popolna kombinacija za smukaški spektakel.