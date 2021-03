Klemen Bergant: Prav ta tekma odsev Žanovih težav v sezoni

Žan Kranjec si na domačem prizorišču ni uresničil pričakovanj. FOTO: Matej Družnik/Delo

Štefan Hadalin je bil zadovoljen zavoljo hitrega drugega nastopa. FOTO: Matej Družnik/Delo

Uvodno dejanje 60. pokala Vitranc ni prineslo prav posebnega veselja v slovenski tabor, v sončnem Podkornu je dobri volji botroval le drugi nastopOd njega je bil v drugo hitrejši le končni zmagovalecVrhničan pa je tako s 27. mesta napredoval na 18. in si z lepim popoldanskim nastopom priboril tudi spodbudno popotnico za jutrišnji slalom, zanj sicer udarno disciplino., 7. v veleslalomski razvrstitvi te sezone za svetovni pokal, pa z 22. mestom (na prvi progi je bil 19.) nikakor ni uresničil pričakovanj. Niti osebnih niti smučarske javnosti.»Toda sam gledam na njegovo smučanje danes kot seštevek vseh težav, ki so se mu v zadnjih mesecih nakopičile. Zagotovo ni pozabil smučati in ne morem tudi reči, da je bil pred dvema tednoma, ko je bil 6., na občutno višji ravni tekmovalne pripravljenosti, toda prav v Kranjski Gori se mu je tokrat sesul načrt kot odsev te čudne sezone. Ob tem moram celo dodati, da sem pričakoval podoben razplet že na kakšni prejšnji tekmi," je priznal trener obeh omenjenih reprezentantovIn Kranjec? Jasno, da kot smučar, ki je že zmagal, ne more biti zadovoljen z izplenom uvodnega dne na domačem prizorišču. Še zlasti ob spoznanju, da si ni privoščil kakšne posebej opazne napake in bil zato ob dobro uvrstitev, temveč je dejansko prepočasi smučal. »Zdaj moram še analizirati, kaj se je zgodilo, zakaj nisem imel te želene hitrosti. Podlaga je bila takšna, da sem si sprva mislil, da sem hiter, pa nisem bil. Ne bom pa obupal: v tej sezoni je bilo zame precej vzponov, padcev in težav, verjamem, da sem lahko že naslednjič spet hitrejši,« je prepričan Kranjec tudi v pričakovanju zadnjega veleslaloma sezone, natanko čez en teden na finalu v Švici (Lenzerheide).Za Hadalina pa bo najpomembnejši nastop v Kranjski Gori tisti jutrišnji. Vrhničan je naš udarni slalomist, pri tej disciplini zanj ni cilj zgolj uvrstitev na drugo progo, torej med 30 izbrancev, temveč mesto v prvi petnajsterici. Opazen korak pa je storil tudi v veleslalomu, ta današnja vitranška preizkušnja ga je utrdila med dobitniki točk, glede na odlične nastope na drugih progah postaja že pravi mojster izboljševanja uvodnega izhodišča: »Tudi tu sem vedel, kako napadati, ustrezala mi je tudi postavitev druge proge v izvedbi švicarskega trenerja. Obenem sem za drugi nastop spremenil nekaj nastavitev, bom videl, če bom podobno ravnal tudi za nedeljski slalom.«Sicer pa je bilo po uvodnem dejanju jubilejnega vitranškega praznika, tokrat žal brez občinstva, najbolj veselo v švicarskem taboru. Zmage se je veselil, tik za njim je bil na drugem mestu rojakZmagovalec se je zdaj močno približal v boju za skupni globus vodilnemu(1100:1069), očitno bo še vroče na finalu v Odermattovi domovini. »Čeprav že čutim utrujenost po zelo dolgi sezoni, ohranjam hitrost. Ustrezajo mi te razmere s soljeno progo tukaj v Kranjski Gori, kjer sem užival že na tisti zadnji tekmi pred dvema letoma. Očtino se moram res pripraviti za izjemen boj do konca za globus,« je bil dobre volje sobotni junak Vitranca.