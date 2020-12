Kline 19. v Val Gadeni, zmaga Kildeja

Martin Čater je ujel eno točko. FOTO: Alessandro Garofalo/ Reuters

Čater si več obeta od smuka

Boštjan Kline je bil najboljši Slovenec. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Izidi superveleslaloma:

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:26,29

2. Mauro Caviezel (Švi) 1:26,41 +0,12

3. Kjetil Jansrud (Nor) 1:26,50 +0,21

4. Matthias Mayer (Avt) 1:26,63 +0,34

5. Andreas Sander (Nem) 1:26,89 +0,60

6. Nils Allegre (Fra) 1:27,07 +0,78

7. Johan Clarey (Fra) 1:27,15 +0,86

8. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:27,16 +0,87

9. Marco Odermatt (Švi) 1:27,27 +0,98

10. Beat Feuz (Švi) 1:27,34 +1,05

...

19. Boštjan Kline (Slo) 1:27,75 +1,46

30. Martin Čater (Slo) 1:28,21 +1,92

...

38. Klemen Kosi (Slo) +2,25

45. Miha Hrobat (Slo) +2,48

...



Skupna razvrstitev v svetovnem pokalu (7/38):

1. Marco Odermatt (Švi) 290

2. Alexis Pinturault (Fra) 276

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 235

4. Filip Zubčić (Hrv) 208

5. Mauro Caviezel (Švi) 195

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 156

7. Lucas Braathen (Nor) 155

8. Loic Meillard (Švi) 145

9. Žan Kranjec (Slo) 134

10. Tommy Ford (ZDA) 129

. Alexander Schmid (Nem) 129

...

16. Martin Čater (Slo) 101

57. Boštjan Kline (Slo) 15

59. Štefan Hadalin (Slo) 14

67. Miha Hrobat (Slo) 11

Norvežan(1:26,29) je zmagal na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Od slovenskega kvarteta je najhitreje progo Saslong premagal, ki je za Kildejem zaostal 1,46 sekunde za končno 19. mesto.Na vrhu prve od dveh preizkušenj v Val Gardeni, v soboto bo na sporedu še klasični smuk, je bil še Švicar, ki je za zmagovalcem zaostal zgolj 12 stotink sekunde,je za rojakom na tretjem mestu zaostal 21 stotink sekunde.Za najboljši slovenski dosežek na drugem moškem superveleslalomu sezone je tokrat poskrbel Kline., ki je v Val d'Iseru z zmago, svojo prvo v svetovnem pokalu, spektakularno odprl smukaško sezono, je na superveleslalomu za las ujel najhitrejšo trideseterico. Tekmo je končal na 30. mestu, njegov zaostanek je znašal 1,92 sekunde.Celjan več pričakuje na smuku, ko bo v soboto prvič na štartu tekme svetovnega pokala oblečen v rdečo majico vodilnega smukača.je končal na 38. mestu (+2,25),je z zaostankom 2,48 slovenske nastope sklenil na 45. mestu.Pred enim letom so v Val Gardeni izpeljali le moški superveleslalom, smuk pa je odpadel zaradi slabih vremenskih razmer. Lani je tako za edino slovensko uvrstitev v najboljšo trideseterico poskrbel Kosi z 28. mestom. Na zadnjem moškem smuku v Val Gardeni pred dvema letoma je zmagal Kilde, najboljši Slovenec pa je bil Čater na 25. mestu.