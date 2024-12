Ko zmagaš, se res ne smeš pritoževati, nova slovenska ničla

Na slalomu za svetovni pokal v Val d'Iseru je z vso konkurenco opravil Henrik Kristoffersen. Norveški zvezdnik je bil v seštevku dveh nastopov za 0,52 sekunde hitrejši od rojaka Atleja Lieja McGratha. Na tretjo stopnico odra za najboljše se je povzpel Švicar Loic Meillard (+ 0,89).

Kristoffersen je sicer slavil že 24. zmago v slalomu in skupno 31. v svetovnem pokalu. »To je bil super dan, razmere pa so bile zaradi slabe vidljivosti zelo zahtevne. Zanimivo, da na drugi progi nisem imel najboljšega občutka, prepričan sem bil, da bi lahko smučal še hitreje. A ko zmagaš, se res ne smeš pritoževati,« je po podvigu dejal 30-letni Norvežan in v isti sapi pribil, da ima na voljo odličen material, pri čemer je imel v mislih smuči Van Deer Red Bull Sports.

Na nehvaležnem četrtem mestu sta pristala brazilski reprezentant Lucas Pinheiro Braathen in Avstrijec Manuel Feller, ki sta za norveškim zmagovalcem zaostala za 0,95 sekunde. Francoz Steven Amiez, ki je vodil po prvi progi, je v finalu odstopil že po nekaj zavojih in na ta način zapravil lepo priložnost, da bi pred svojimi navijači dosegel odmevno uvrstitev.

Edini slovenski smučar na štartu Tijan Marovt je vpisal novo ničlo, potem ko je odstopil že na prvi progi.