Slovenska rekorderka zaostala le za Nemko Katharino Schmid

V Zhangjiakouu so izpeljali še drugo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal, na kateri je s stopničkami zablestela slovenska rekorderka Ema Klinec. S skokoma, dolgima 97,5 in 98,5 metra, je osvojila drugo mesto.

Zaostala je le za nemško zmagovalko Katharino Schmid (98 m in 98,5 m), ki se je tako še tretjič zapored zavihtela na vrh. Na tretjo stopnico odra za najboljše je skočila Avstrijka Lisa Eder (90 m in 99,5 m). Branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc (91 m in 92 m) je imela tokrat izjemno smolo z razmerami, zaradi katerih ima njeno peto mesto toliko večjo vrednost.

Mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar (84,5 m in 82 m) je preizkušnjo končala na 27. mestu, medtem ko je mladinska olimpijska šampionka Taja Bodlaj (81 m) pristala na 32. mestu in tako vnovič ostala praznih rok. Obilo smole je imela tudi Nika Vodan, ki je izpadla že v kvalifikacijah. Nastop na tekmi je zgrešila za pičle 0,8 točke.

Nemka Katharina Schmid je skočila do nove zmage. FOTO: AFP

Nemška zvezdnica na vrhu že po prvem »polčasu«

Katarina Schmid (98 m) je vodila že po uvodni seriji. V zelo dobrem položaju je bila spet Ema Klinec (97,5 m), ki je zasedala četrto mesto. Za drugouvrščeno avstrijsko veteranko Jacqueline Seifriedsberger (97,5 m) je zaostajala za 4,3 točke, za tretjeuvrščeno japonsko zvezdnico Saro Takanaši (98 m) pa za 1,7 točke.

Nika Prevc (91 m) se je v finale uvrstila kot osma. V drugo serijo se je od naših s 25. mestom prebila tudi Tina Erzar (84,5 m).

Svetovni pokal bodo skakalke nadaljevale konec prihodnjega tedna v Engelbergu, kjer bodo tekmovali tudi skakalci, ki jih danes popoldne čaka še druga tekma v Titisee-Neustadtu.