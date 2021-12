Kobajagi, če novoletne turneje ne bo dobil Kobajaši, jo bosta Zajc ali Lanišek

Novi, se pravi ta teden bo zanimiv. Ogrevamo se, ogrevamo ... Prvič zaradi nizkih temperatur, drugič prihaja novo leto 2022, tretjič, vroče bo tudi na športnih tekmovališčih. Seveda bo v ospredju 70. novoletna turneja smučarskih skakalcev v Nemčiji in Avstriji, s turnejo pa bodo v novo leto skočila tudi dekleta na Ljubnem. Današnji ponedeljek ponuja tekmo 19. kola angleškega nogometnega prvenstva med Newcastlom in Manchester Unitedom, začela se ob 21. uri.

Lampičeva spet v akciji

Torek bo športno bogat. Na novoletni turneji bodo začeli skakalci in tekači/tekačice. V Oberstdorfu bodo ob 16.30 kvalifikacije za uvodno tekmo orlov, tekaško se bo v Lenzerheideju v finalnem delu šprinta v prosti tehniki bodlo od 14. ure naprej. V Lienzu bo veleslalom alpskih smučark (ob 10. in 13. je štart tekov), moški se bodo srečali na smuku v Bormiu (11.30). V košarki bo Cedevita Olimpija ob 19. uri v ligi ABA gostovala pri Ciboni. Ekipni zimski šport pa je hokej, SŽ Olimpija v ligi ICEHL gostuje v Beljaku (19.15), v alpski ligi SIJ Acroni Jesenice ob 19. uri sprejemajo ekipo Vienna Capitals Silver.

Za prvo zmago

Turneja štirih skakalnic bo v sredo, 29. decembra, prinesla prvo končno odločitev od 16.30 ure naprej. Tekaška novoletna turneja se bo v Švici nadaljevala s tekmo na razdalji na 10 km (klasično) za dekleta, ta bo ob 13.30. V Lienzu bo ženski slalom (10. in 13. ura), v Bormiu moški superveleslalom (11.30). Rokometna reprezentanca bo v Celju igrala (18.00) uvodno pripravljalno srečanje za evropsko prvenstvo s Hrvaško.

Tudi nasmejano Anamarijo Lampič čaka novoletna turneja – tekaška. Foto Jens Schlüter/AFP

V ogenj tudi na Ljubnem

V četrtek, 30. decembra, bodo ob 16.30 na Ljubnem kvalifikacije za prvo tekmo silvestrske turneje smučark skakalk. V Bormiu bo (11.30) še en moški superveleslalom. Hokej? SŽ Olimpija gosti celovški KAC (19.45), Jeseničani prav tako v regionalnem tekmovanju Ritten (19).

Skok v novo leto

Smučarski skoki: moški bodo v petek, 31. decembra, v Garmisch-Partenkirchnu (14.00) opravili kvalifikacije za drugo tekmo novoletne turneje, dekleta na Ljubnem ob 16.30 čaka uvodna preizkušnja na silvestrski turneji. V Oberstdorfu se bo novoletno tekaško merilo na 10 km prosto s skupinskim štartom (ženske) ob 12.55.

Prvi dan ves zimski,

drugi dan dva derbija

Sobota, 1. januarja, prvi dan leta 2022? Skoki za fante na novoletni turneji (14), za dekleta ob Savinji, to bo njihova druga tekma, pa ob 16. uri. V Oberstdorfu bo ob 12. uri odločilni del šprinta v klasičnem koraku za tekaški svet. Košarkarski vrh nedelje, 2. januarja? Ob 17. uri obračun Krke in Cedevite Olimpije v jadranski ligi. Zeleno-beli hokejisti bodo v ICEHL pričakali Bolzano (18). Ne, nismo pozabili na nogomet, v 21. kolu premier league bo ob 17.30 derbi med Chelseajem in Liverpoolom.