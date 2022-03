Kobajaši najbogatejši, Slovenci najdaljši, toda na mizi bo še več

V nadaljevanju preberite:

Seveda bo šlo tudi letos na Gorenjskem predvsem za tekmo, dolge polete in športni spektakel par excellence. V obdobju, ko le nekaj sto kilometrov stran divja vojna v najbolj brutalni in strahotni obliki, bi bilo resda nemogoče, če ne kar sprevrženo trditi, da Planica 2022 pomeni vrnitev v normalne čase. Beseda »poleti« ima namreč v nesrečni Ukrajini diametralno nasprotni pomen in učinek, kot ga bo imela zadnji konec tedna v marcu med ljubitelji zimskih športov v Evropi. Preberite celoten uvodnik naše posebne priloge Planica 2022.