Kojonkoski verjame, da lahko finske skoke spet dvigne na višjo raven

V finski smučarski zvezi je po zadnji zimi prišlo do določenih sprememb. Vodja nordijske kombinacije in skokov je namreč postal Mika Kojonkoski, ki se je kot skakalni trener proslavil v domovini, Avstriji in na Norveškem. Novi selektor finskih kombinatorcev je Antti Kuisma, na čelu skakalne reprezentance »Suomijev« pa ostaja Janne Väätäinen.

»V skokih zdaj spadamo med manjše reprezentance. Cilj našega projekta v naslednjem olimpijskem ciklusu je spraviti naše skoke in kombinacijo na višjo raven tako v absolutni kot tudi v mlajših konkurencah,« je poudaril Kojonkoski, ki v finskih skokih spet vidi luč na koncu temnega predora.

Finska 9. v pokalu narodov Med 18 skakalnimi reprezentancami, kolikor jih je v minuli zimi osvojilo točke za svetovni pokal, je Finska v pokalu narodov zasedla 9. mesto. Med posamezniki je bil najboljši tekmovalec iz dežele tisočerih jezer Eetu Nousianen, ki je v skupni razvrstitvi pristal na 40. mestu, v posebnem seštevku poletov pa je končal na 19. mestu. V ženskem pokalu narodov je bila Finska deseta (med 16 ekipami s točkami), najvišja uvrščena skakalka v skupnem točkovanju pa je bila Julia Kykkänen na 30. mestu.

»Veseli nas, da so naši tekmovalci v minuli zimi dosegli nekaj vrhunskih uvrstitev, spodbudno je tudi, da se število mladih skakalcev znova povečuje. Zaradi tega sem prepričan, da bomo v bližnji prihodnost priče vzponu finskih skokov in nordijske kombinacije,« je optimističen strokovnjak iz Raume na zahodu Finske, ki je prav včeraj praznoval 58. rojstni dan.

Eetu Nousiainen je nase opozoril z osmim mestom na letalnici v Oberstdorfu, kjer je bil po uvodni seriji celo drugi. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Kot je večkrat ponovil, se zelo motiviran vrača v finske skoke. »Na ta način se bo sklenil moj krog. Svojo trenersko kariero sem namreč začel na Finskem, kamor se zdaj vračam z velikimi pričakovanji. Veselim se že začetka dela in izzivov, ki so pred nami,« je še dejal Kojonkoski, ki je nazadnje kot trener deloval na Kitajskem.