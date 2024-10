Zadnjeuvrščeni morski psi ugnali Kopitarjeve kralje

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings izgubil petič v sezoni severnoameriške lige NHL. Sedemintridesetletni Hrušičan se ob porazu proti zadnjeuvrščenim San Jose Sharks z 2:4 ni vpisal med strelce ali podajalce in tako po desetih tekmah ostaja pri devetih točkah.

Los Angeles na lestvici pacifiške divizije z 12 osvojenimi točkami še naprej zaseda drugo mesto, a je odigral dve oziroma eno tekmo več od prvih zasledovalcev Vancouver Canucks in Calgary Flames (oba 11 točk).

V San Joseju so domači po enakovredni predstavi v prvi tretjini prvi zadeli v drugi, ko je bil v 23. minuti uspešen Jake Wallman. Kralji so potrebovali vsega 58 sekund za izenačenje, gol pa je dosegel Akil Thomas. Tudi zadnji del igre so bolje začeli morski psi. Po dobrih šestih minutah je namreč zadel Fabian Zetterlund. Znova so gosti hitro izenačili, tokrat je dve minuti in pol kasneje zadel Alex Laferriere. Na svoj račun pa so nato znova prišli domači hokejisti oziroma nekdanji kralj Tyler Toffoli, ki je bil natančen v 52. minuti. William Eklund je zmago potrdil z golom v nebranjeno mrežo 38 sekund pred iztekom časa. Wallman je ob golu dodal še dve podaji.

Za San Jose je bila to sploh prva zmaga po 60 minutah, imajo še eno po podaljšku, sicer pa so devetkrat izgubili in so na dnu tako pacifiške divizije kot celotne lige.

Kopitar je na ledu prebil 18:09 minute ter sprožil en strel na gol. Njegova linija je ob igri pet na pet prejela kar tri zadetke (-3).

Za slovenskega asa in soigralce počitka ne bo, saj že naslednjo noč gostijo najboljšo zasedbo pacifiške divizije Vegas Golden Knights (15 točk).