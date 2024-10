Kopitar se je s soigralci v prenovljeni dvorani veselil vseh treh točk

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles Kings se je po nizu sedmih gostovanj na uvodu v novo sezono prvenstva NHL na prvi domači tekmi s soigralci veselil zmage. Kralji so na kalifornijskem derbiju v prenovljeni domači dvorani Crypto.com s 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) premagali San Jose Sharks.

Hokejisti iz mesta angelov so odlično odprli prvo tekmo pred svojimi navijači in uvodno tretjino dobili s 3:0, ko sta se med strelce vpisala Kanadčana Jordan Spence (v 5. minuti) ter dvakrat Warren Foegele (9. in 12.). Kljub visoki prednosti pa so Kralji na koncu še trepetali za zmago, saj so jim Morski psi z zadetkoma finskega asa Mikaela Granlunda (31. in 59.) približali le na gol zaostanka.

Kopitar je tokrat na ledu prebil dobrih 19 minut in v tem času ostal brez točke. Naslednja tekma LA Kings čaka v soboto, ko bodo prav tako na svojem ledu gostili novince v najmočnejši hokejski ligi na svetu – Utah.

Drugi izidi: Boston Bruins – Dallas Stars 2:5, Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 1:5, Detroit Red Wings – New Jersey Devils 5:3, Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild 2:4, New York Rangers – Florida Panthers 1:3, Calgary Flames – Carolina Hurricanes 2:4, Utah Hockey Club – Colorado Avalanche 1:5, Seattle Kraken – Winnipeg Jets 3:4 – po podaljšku.