Košir iz karantene do jubilejnih dvajsetih stopničk

Slovenski deskar na snegu Žan Košir si je na tekmi v paralelnem slalomu v Moskvi priboril odlično drugo mesto in se veselil jubilejnih dvajsetih stopničk v svetovnem pokalu.



Žan Košir se je na tekmo v Rusijo odpravil neposredno iz karantene zaradi okužbe z novim koronavirusom, zato je njegov uspeh še toliko večji.



Tržičanu je bil v Moskvi kos le zmagovalec kvalifikacij in domačin Dimitrij Karlagačev, ki ga je v finalu premagal za pičlih sedem stotink sekunde.



Žan Košir se je na tekmo uvrstil z 11. časom kvalifikacij, nato pa je na poti do finala premagal Avstrijca Lukasa Mathiesa, ki ni dokončal proge, Švicarja Daria Caviezla (-0,46) in Italijana Edwina Corattija (-0,22).



Košir je bil edini slovenski predstavnik na tekmi, preostali člani slovenske reprezentance še okrevajo po okužbi z novim koronavirusom in v Rusijo niso odpotovali.



V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Italijan Aaron March (257 točk) pred Avstrijcema Andreasom Prommeggerjem (235) in Benjaminom Karlom (231), Žan Košir pa je peti (173).



Rezultati paralelnega slaloma v Moskvi

Moški

1. Dimitrij Karlagačev (Rus)

2. Žan Košir (Slo)

3. Edwin Coratti (Ita)

4. Alexander Payer (Avs)

5. Aaron March (Ita)



Ženske

1. Daniela Ulbing (Avs)

2. Sofija Nadrišina (Rus)

3. Theresia Hofmeister (Nem)

4. Patrizia Kummer (Švi)

5. Julie Zogg (Švi)

