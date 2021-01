Koudelka predčasno končal sezono

Češka skakalna reprezentanca, ki se bo ta konec tedna v Willingenu vrnila na tekme svetovnega pokala, bo preostanek sezone nastopala brez svojega najboljšega člana31-letnega veterana že dalj časa mučijo težave s kolenom, zdaj pa ga čaka operativni poseg, zaradi česar ne bo izpustil le svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, temveč tudi preostale tekme sezone.»Seveda je škoda, da bom zamudil preostanek sezone in tudi svetovno prvenstvo, vendar se trudim ostati pozitiven. Že nekaj časa imam čuden občutek v kolenu in operacijo bo slej kot prej potrebno opraviti,« je dejal Koudelka, ki verjame, da bo pripravljen za olimpijske igre v Pekingu: »Morda se sliši nekoliko nenavadno, a sezono pred olimpijskimi sezonami sem imel vedno kakšne zdravstvene težave. Verjamem, da se bo tudi tokrat vse srečno izteklo in da bom na olimpijske igre stoodstotno pripravljen,« je optimističen češki skakalec.Roman Koudelka je v svetovnem pokalu debitiral leta 2006 in na skupno 288 tekmah slavil pet zmag, skupaj pa se je enajstkrat uvrstil na zmagovalni oder.Na prihodnji postaji svetovnega pokala bodo oslabljeni tudi Slovenci, saj bosta manjkala oboleli Peter Prevc in njegov brat Domen