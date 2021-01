Virus med skakalci, v Willingen brez bratov Prevc

Na PCR testiranju za prisotnost virusa sars-cov-2 pred odhodom na tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bodo ta konec tedna v Willingenu, je bil na testu pozitiven Peter Prevc. Počuti se dobro in ne kaže nobenih simptomov, so sporočili iz slovenske skakalne reprezentance. Vsi preostali člani ekipe so bili na testiranju za covid-19 negativni.



Ob tem je bil v tveganem stiku z bratom Petrom Domen Prevc, ki bo testiranje še enkrat opravil v petek, to je pet dni po omenjenem dogodku. Tako bo moral tudi on izpustiti prihajajoči tekmi svetovnega pokala v Willingenu. Glavni trener reprezentance Robert Hrgota je zato vpoklical Lovra Kosa, ki se bo na pot podal skupaj z ekipo. Drugo mesto ostaja nezapolnjeno.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: