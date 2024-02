Stefan Kraft ve, kje je Timi Zajc izgubil naslov svetovnega prvaka

V nadaljevanju preberite:

Kako je avstrijski skakalni zvezdnik Stefan Kraft podoživel svoj naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih, s katerim se je prejšnjo soboto ovenčal v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu, kako je opisal razburljiv dvoboj s slovenskim tekmecem Timijem Zajcem, ki je po uvodnem tekmovalnem dnevu na Kulmu še vodil, kje je po njegovem 23-letni as iz Hramš v občini Žalec, ki je na koncu zdrsnil na tretje mesto, izgubil zlato lovoriko, kaj je Kraftu vse do zadnjega poleta vlivalo optimizem, zakaj je bila slovesna razglasitev najboljših ob avstrijski velikanki najlepša, ki jo je doživel na dosedanji športni poti, kako je odvrnil na vprašanje enega od domačih novinarjev, ali se morajo zdaj nemara bati, da bi se naveličal skokov, s katerimi tekmovanji in lovorikami se po vseh uspehih, ki jih je že dosegel, še spogleduje ...