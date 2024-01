Ker tako ni šlo več naprej, se je pogovoril s Hrgoto

V nadaljevanju preberite:

Kako je bil slovenski skakalni as Peter Prevc zadovoljen s svojimi skoki in uvrstitvami na nedavni novoletni turneji, kakšno oceno bi si dal, zakaj ni pomiril svojega želodca, kaj še pogreša, da bi se spet začel igrati v zraku kot nekoč, kaj so pred leti dosegli skakalci pri prirediteljih tega znamenitega tekmovanja, kdo ima glavno besedo v slovenski reprezentanci, s kom si deli sobo na tekmovanjih, s kom običajno spregovori največ besed, kako si krajša čas na potovanjih, kako gleda na sestro Niko, ki je začela nizati zmage kot za stavo, kaj so jo naučili doma, zakaj ne pride do besede, kako je odvrnil na opazko, da so Prevčevi skupaj v svetovnem pokalu dosegli že 32 zmag, kaj si obeta od prihajajoče poljske turneje, kdaj bi utegnil 31-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih končati blestečo športno pot, zakaj ga je začelo vse skupaj počasi že minevati, kje se vidi čez pet let ...