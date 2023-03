Krafta jeza iz Lillehammerja podžgala za najboljši polet v Vikersundu

Na letalnici v Vikersundu so pod streho spravili kvalifikacije za jutrišnjo tekmo, ki se bo začela ob 16.30. Najboljši nastop je uspel avstrijskemu svetovnemu rekorderju Stefanu Kraftu, ki je navdušil s poletom, dolgim 239 metrov. Za nagrado je prejel ček za 5000 švicarskih frankov.

»Po četrtkovi preizkušnji v Lillehammerju sem slabo spal. Potreboval sem kar nekaj noči, da sem vendarle predelal, kar se mi je zgodilo na tekmi, ko so me v finalu spustili v nemogoče razmere,« je dal Kraft jasno vedeti, da še ni povsem prebolel velike smole v Lillehammerju, ki ga je oddaljila od boja za skupno zmago na norveški turneji in glavno nagrado v višini 50.000 evrov.

V Vikersundu se je na njegov obraz spet vrnil nasmeh. »Tukajšnji poleti so zame vedno nekaj posebnega, nastop, ki sem ga prikazal tokrat, pa je bil eden od mojih najboljših nasploh,« se je veselil 29-letni Avstrijec, ki se je v seštevku norveške turneje spet prebil na drugo mesto.

Avstrijskemu asu Stefanu Kraftu je uspel izjemen polet. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Še pol metra daljši kot Kraft je bil sicer njegov rojak Michael Hayböck (239,5 m), ki je osvojil drugo mesto, tretji pa je bil norveški zvezdnik Halvor Egner Granerud (238 m), ki še naprej vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal in turneje Raw Air.

Od Slovencev se je najbolje odrezal Domen Prevc, ki je poletel 238 metrov daleč, kar ga je uvrstilo na četrto mesto, tik pred Žigo Jelarja (228,5 m). Med elitno deseterico se je z devetim mestom prebil tudi Timi Zajc (222 m). Anže Lanišek, naš najboljši v svetovnem pokalu in točkovanju norveške turneje, je z 217 metri pristal na 13. mestu.

Zanesljivo se je skozi kvalifikacijsko sito prebil tudi Lovro Kos (204,5 m), ki je zasedel 27. mesto, na žalost pa je bil ob ognjenem krstu na letalnici prekratek Rok Masle (155,5 m), ki je po zelo dobrem poskusu za trening (z novim osebnim rekordom 191,5 m) nato med 60 tekmovalci izvlekel 48. mesto.