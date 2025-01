Kralji do zanesljive zmage, Kopitar ostal brez točke

Los Angeles Kings so s 3:0 premagali New Jersey Devils, ki so trenutno na drugem mestu vzhodne konference. Po božičnem premoru Kralji nepremagani.

Galerija Los Angeles Kings so na četrtem mestu v zahodni konferenci. FOTO: Ronald Martinez/Getty Images Via AFP

STA, T. E.

V severnoameriški hokejski ligi NHL je bila v noči na četrtek na sporedu le ena tekma, Kralji iz Los Angelesa pa so v domači Crypto.com Areni premagali Vrage iz New Jerseyja s 3:0. Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar se ni vpisal med strelce in podajalce, skupaj s svojimi soigralci pa je na četrtem mestu v zahodni konferenci. Za enaindvajseto zmago Kraljev v tej sezoni so zadeli Šveda Andre Lee in Adrian Kempe ter Quinton Byfield. Izkazal se je tudi kanadski vratar Darcy Kuemper, ki je zbral 33 obramb, v tej sezoni je drugič svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, medtem ko je Mikey Anderson za zmago prispeval dve podaji. »Za moj 'shutout' so zaslužni vsi igralci. Na današnji tekmi je prav vsak od njih v celoti opravil svoje delo in prispeval svoj delež k zmagi,« je po zmagi med drugim dejal 34-letni vratar kalifornijske zasedbe, ki je na današnji tekmi imela 12 kazenskih minut. Zasedba iz mesta angelov je na domačem ledu dosegla že osmo zmago v nizu. Po božičnem premoru je zmagala že tretjič, na zadnjih petnajstih tekmah pa je zbrala enajst zmag. Kralje naslednja tekma čaka 5. januarja, doma bodo gostili zasedbo Tampa Bay Lightning, trenutno sedmouvrščeno ekipo v vzhodni konferenci.