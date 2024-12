Kralji in Anže Kopitar v Pittsburghu niso ostali praznih rok

Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL izgubili na gostovanju v Pittsburghu z 2:3. Vnovič je strelsko statistiko dopolnil kapetan ekipe Anže Kopitar, ki je bil podajalec pri prvem golu v dvorani PPG Paints Arena, ki ga je po vsega 33 sekundah igre dosegel Šved Adrian Kempe.

Los Angeles je na tekmi vodil dvakrat, potem ko je Alex Turcotte v 32. minuti povišal na 2:1. A dvakratno vodstvo je bilo premalo za osmo zmago na deveti zaporedni tekmi.

Jevgenij Malkin v 37. minuti in Matt Grzelcyk v 55. minuti sta poskrbela za izenačenje, Rickard Rakell pa je v drugi minuti podaljška Pittsburghu zagotovil obe točki in poskrbel, da so kralji še četrtič letos izgubili v podaljšku. Tekmo si bo zapomnil tudi Michael Bunting, ki je odigral svojo 300. tekmo v ligi in jo začinil z dvema podajama.

Na tekmi sta blestela tudi oba vratarja. Alex Nedeljkovic v domači vrsti z 29 obrambami in Darcy Kuemper pri ekipi iz Kalifornije, ki jih je zbral 28. Kopitar je z osmimi goli in zdaj 27 podajami na 22. mestu lestvice strelcev, med podajalci pa 13. v ligi.

»Tesna tekma, malo naprej in malo nazaj. Podobno kot proti New Jerseyju. Sam sem bil prepričan, da bo vodstvo 2:1 še šest minut pred koncem dovolj in seveda se jeziš, če potem ne osvojiš obeh točk. Darcy je opravil izjemno delo in nas obdržal v igri, a se nam vseeno ni izšlo. Zdaj moramo biti zadovoljni s to točko in se ozreti naprej,« je po tekmi povedal Kempe.

Po prostem večeru bo Los Angeles niz gostovanj nadaljeval v Philadelphii, Nashvillu in Washingtonu. Trenutno so kralji na lestvici druga ekipa pacifiške skupine in četrta ekipa zahoda.