V ponovitvi lanskega finala slavili Panterji

Hokejisti Florida Panthers so v ponovitvi lanskega finala severnoameriške lige NHL proti Edmonton Oilers potrdili Stanleyjev pokal. V gosteh pri Edmontonu so Panterji zmagali s 6:5 in utišali tribune v dvorani Rogers Place. Minulo sezono so Naftarji v velikem finalu izsilili sedmo tekmo, vendar so na koncu v boju za naslov ostali praznih rok. Prelomni zadetek v ponovitvi finala minule sezone je tokrat dosegel Carter Verhaeghe, ki je bil uspešen v zadnji tretjini.

Za Panterje so zadeli še Niko Mikkola, Sam Reinhart, Jesper Boqvist, Matthew Tkachuk in Gustav Forsling. Florida je zmagala kljub temu, da je zvezdniški napadalec Aleksander Barkov zaradi bolezni izpustil še drugo zaporedno tekmo. Vratar gostov Sergej Bobrovskij je zaustavil 25 strelov.

Za Naftarje, ki so prekinili niz petih zaporednih zmag, je dvakrat zadel Zach Hyman, Leon Draisaitl je dodal gol in podajo, med strelce sta se vpisala še Kasperi Kapanen in Connor Brown. Connor McDavid je prispeval tri podaje, vratar Stuart Skinner pa je tekmo končal z 22 obrambami. Hyman je v drugi tretjini moral okrvavljen v garderobo, potem ko ga je v obraz zadel plošček. Vendar se je v tretji vrnil na led s ščitnikom za obraz.

Vratar Zvezd Jake Oettinger je zbral 25 obramb. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports Via Reuters Con

Dallas Stars so v Teksasu s 3:1 premagali Washington Capitals. Roope Hintz je odigral svojo prvo tekmo z dvema goloma v sezoni, Jake Oettinger pa je zaustavil 25 strelov. Za Dallas je gol dosegel tudi novinec v ekipi, branilec Lian Bichsel, kar je bil njegov drugi gol na zadnjih treh tekmah NHL. Edini gol za prestolnike, ki so prekinili niz desetih zaporednih zmag v gosteh, je dosegel Ryan Strome v uvodni tretjini.

Vancouver Canucks so v domači dvorani s 3:1 premagali Colorado Avalanche, potem ko je Kiefer Sherwood dosegel hat-trick. Sherwood je obrambo gostov ukanil po enkrat v vsaki tretjini, gosti pa so poraz ublažili v zadnji minuti tekme, ko je gol dosegel Valerij Ničuškin.