Kralji uspešni v New Yorku, niz zmag podaljšali na šest

Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju pri New York Islanders prišli do šeste zaporedne zmage v severnoameriški ligi NHL. Kralji, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so Otočane premagali s 3:1. Kapetan, ki je igral že svojo 1401. tekmo v dresu Kings, se je spet izkazal s podajo. Z 32 točkami je najboljši med Kralji to sezono.

Sedemintridesetletni Kopitar je to sezono zbral 32 točk (od tega devet golov) in je najboljši strelec v ekipi Kraljev. Proti New Yorku je v zbir dodal novo podajo.

»Naš začetek tekme je bil, po mojem mnenju, eden boljših začetkov, kar smo jih imeli letos, bil je zelo pomemben. Druga tretjina je bila morda nekoliko ohlapna, a potem, ko je bilo treba, smo spet precej zaostrili. Mislim, da smo dobro opravili delo. Napake, ki smo jih naredili, pa je popravil Darcy,« je po zmagi za LA Kings Insider dejal Kopitar.

Prvi gol na tekmi sta dosegla najboljši po točkah v ekipi Kopitar, ki je podal, ter najboljši po številu golov Adrian Kempe, ki je dosegel svoj 14. zadetek v sezoni.

Med strelce se je vpisal še Kevin Fiala, vratar Darcy Kuemper je za goste zbral 19 obramb. Kralji so sedem gostovanj v nizu, njihovo najdaljšo serijo v sezoni, začeli z odlično predstavo. Mikey Anderson je v zadnji tretjini dodal gol na prazna vrata, Los Angeles pa je z osmo zmago na desetih tekmah izboljšal izkupiček na 17-8-3.

»Odlično!« je o igri svojih varovancev po tekmi dejal tudi trener Jim Hiller. »Pred tekmo nisem vedel, kaj pričakovati, fantje pa so v uvodni tretjini pokazali eno najboljših iger doslej v sezoni. Razočaran sem, ker te igre nismo mogli zadržati, v drugi nismo igrali tako dobro, vendar smo proti koncu drugega dela igre k sreči spet stopili na pravo pot.«

Edini gol za domačo ekipo, ki je prej zmagala dvakrat zaporedoma, je dosegel Anders Lee. Naslednja tekma Kralje čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko se bodo pomerili še z New Jersey Devils.