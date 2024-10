(VIDEO) Kralji izgubili proti Torontu, Kopitar brez točke

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je na četrti tekmi sezone severnoameriške lige NHL s kralji gostoval v Torontu. Na domačem ledu se je z golom in dvema podajama razigral Auston Matthews, Maple Leafs pa so premagali Los Angeles Kings s 6:2. Kopitar je v 17:12 minute na ledu ostal brez točke, proti vratom tekmeca je sprožil tri strele na gol.

Kapetan javorjevih listov Matthews je prekinil točkovno sušo na uvodnih tekmah sezone in proti kraljem zbral tri točke. Lanski najboljši strelec lige NHL z 69 zadetki je golu dodal še dve podaji z igralcem več na ledu in popeljal Toronto do tretje zaporedne zmage.

Bobby McMann je za domače dvakrat zadel v prvi tretjini, po enkrat so se med strelce vpisali še Morgan Rielly, William Nylander in John Tavares, Mitch Marner pa je k zmagi prispeval tri podaje. Vratar Anthony Stolarz je zaustavil 32 strelov.

Pri kraljih sta v zadnji tretjini z zadetkoma poraz le omilila Alex Turcotte in Kevin Fiala.

Kalifornijska ekipa je na uvodu nanizala eno zmago in tri poraze (enega po podaljšku) in bo zdaj zaradi prenove domače dvorane nadaljevala niz gostovanj. Kralje zdaj čakajo še gostovanja pri Montrealu, Anaheimu in Vegasu, prva domača tekma v Los Angelesu pa bo na vrsti šele 25. oktobra, ko bodo v goste prišli hokejisti San Joseja.