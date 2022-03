Kramerjeva odbila napad vražjih Slovenk

Slovenski smučarski skakalki Nika Križnar in Urša Bogataj sta bili spet na drugem in tretjem mestu na tekmi svetovnega pokala turneje raw air v Lillehammerju, zmagala je Avstrijka Marita Kramer, ki je na vrhu zmagovalnega odra zamenjala včerajšnjo zmagovalko Saro Takanaši.

Kramerjeva (299,9 točke), vodilna smučarska skakalka to zimo, je na drugi tekmi norveške turneje v Lillehammerju za las preprečila zmago Križnarjevi, ki je bila s točko zaostanka druga, tretja pa je bila olimpijska prvakinja Bogatajeva (291,1). Križnarjeva in Bogatajeva sta sicer številka 1 in 2 v skupni razvrstitvi turneje raw air.

Urša Bogataj se je zavihtela na zmagovalni oder. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Najboljši slovenski skakalki to zimo sta tudi drugo tekmo svetovnega pokala norveške turneje končali na istih mestih kot prvo. Na drugem oziroma tretjem mestu, zamenjala se je le zmagovalka. Sredino prvo tekmo turneje je dobila danes četrtouvrščena Japonka Takanašijeva (279 točk), današnjo pa vodilna v svetovnem pokalu Kramerjeva, ki je slavila sedmo zmago v sezoni.

Od Slovenk je Špela Rogelj (238,8) končala na 14. mestu, Jerneja Brecl (238,2) je bila 15., Maja Vtič (208,2) pa 22. Brez točk pokala je danes z 31. mestom ostala Katra Komar.

Skakalke že v petek čaka nova tekma turneje raw air; skupaj s fanti se bodo v Oslu pomerile na tekmi mešanih ekip. Ta preizkušnja sicer ne bo štela v točkovanje norveške turneje.