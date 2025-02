Kranjec s štartno številko tri po odličje na svetovnem prvenstvu

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu bo danes znan svetovni prvak v veleslalomu. V slovenskem taboru največ pričakovanj spremlja Žana Kranjca, ki bo na progo krenil s številko 3. Ob njem bo na prvenstvu premierni veleslalomski nastop med elito dočakal 18-letni Miha Oserban, ki bo startal kot 56. tekmovalec.

Prva vožnja se bo začela ob 9.45, druga bo na sporedu ob 13.15.

Kranjec sproščen, a osredotočen

Za Kranjca bo to 15. nastop na svetovnih prvenstvih, obenem pa že šesti SP v karieri. Tokratno preizkušnjo pričakuje razbremenjen, saj je zmagovalni oder v tej sezoni že okusil – decembra je veleslalom v Beaver Creeku končal na tretjem mestu. V intervjuju za Delo je odkrito povedal, da bo tudi tokrat odkrito napadel kolajno.

Njegova prednost je tekmovalna konstantnost, saj že več kot tri leta ni odstopil v veleslalomu, a si ob tem želi, da bi v finalnih vožnjah pokazal svojo najboljši nastop.

FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Želim prikazati svoje najboljše smučanje, da se res sprostim od prvih vrat do zadnjih in napadam. Gotovo je želja medalja, vem pa tudi, da je na koncu treba dobro smučati,« je pred tekmo povedal Kranjec.

V svetovnem pokalu ima na svojem računu 15 uvrstitev na stopničke, med drugim dve zmagi – prvo je dosegel prav v Saalbachu leta 2018, drugo pa leta 2020 v Adelbodnu. Njegov največji uspeh na velikih tekmovanjih ostaja srebrna olimpijska medalja iz Pekinga 2022, kjer je moral premoč priznati le Marcu Odermattu.

Odermatt prvi favorit za zlato

Glavni kandidat za naslov svetovnega prvaka ostaja Odermatt, ki bo poskušal nadaljevati švicarsko prevlado v moškem veleslalomu. Olimpijski in svetovni prvak je prejšnji teden v Saalbachu zmagal v superveleslalomu, v smuku pa je zmago dosegel njegov rojak Franjo von Allmen.

Glavni kandidat za naslov svetovnega prvaka ostaja Odermatt. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Švicarji so na tem prvenstvu že osvojili ekipno zlato, ko sta von Allmen in Loic Meillard slavila v moški ekipni kombinaciji. Odermatt bo danes lovil svojo tretjo zaporedno zlato medaljo s svetovnih prvenstev, potem ko je lani v Courchevelu postal svetovni prvak v smuku in veleslalomu.

Saalbach tako danes prinaša obračun najboljših veleslalomistov na svetu, kjer bo Kranjec poskušal poseči po svojem prvem odličju na svetovnih prvenstvih.