Kranjec zavoljo bolečin v hrbtu brez nastopa v Adelbodnu

Umik po družinski tragediji

Najboljši slovenski veleslalomistbi moral danes nastopiti na veleslalomski tekmi svetovnega pokala v Adelbodnu, vendar pa je svoj nastop odpovedal zaradi težav s hrbtom.Žan Kranjec si je veliko obetal od preizkušnje v Adelbodnu, kjer je 11. januarja lani dosegel svojo drugo zmago v svetovnem pokalu . Sodil je v ožji krog favoritov za zmago, v veleslalomskem seštevku zaseda peto mesto.A žal ga je ustavila poškodba hrbta. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, se bo Kranjec odpravil domov, kjer bo opravil tudi zdravniške preiskave.Odlični slovenski smučar bo tako izpustil tudi jutrišnji drugi veleslalom v Adelbodnu.Nova sezona je Žanu Kranjcu postregla z vzponi in nepričakovanimi življenjskimi dramami. Sezono je odprl s sedmim mestom v Söldnu, nato je sledila odpoved v Val d'Iseru in selitev v Santa Caterino, kjer je 5. decembra prvič v karieri v svetovnem pokalu osvojil drugo mesto. Drugi veleslalom na tem prizorišču v roku 48 ur pa se mu v povsem drugačnih snežnih razmerah ni posrečil in ga je končal na 19. mestu.Pred Alta Badio ga je sredi priprav iz Slovenije doletela vest o smrti očeta v tragični nesreči, zaradi katere je zapustil priprave v Reiteralmu V Alta Badii je nastopil na jubilejni stoti tekmi v svetovnem pokalu, a je bila to, kot je po tekmi opisal trener, zanj najtežja tekma kariere. Spominu na pokojnega očeta se je poklonil z napisom na čeladi: Oče, zate. Veleslalomski nastop na Gran Risi je končal na devetem mestu.Zaradi priprav na Adelboden je nato izpustil prvi ponovoletni slalom v Zagrebu na Sljemenu ter se pripravljal v Italiji.