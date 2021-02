Kriechmayr neulovljiv, dva Slovenca prepočasna, dva odstopila

Kriechmayr četrti Avstrijec na prestolu

Boštjan Kline je zaostal za zmagovalcem za 2,33 sekunde. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Kline najhitrejši med Slovenci

je po Kitzbühelu in Garmisch-Partenkirchnu dobil še tretji moški superveleslalom po vrsti v sezoni 2020/21. Avstrijec je konkurenco ugnal na najpomembnejši tekmi sezone na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Slovencem se superveleslalom za kolajne na progi Vrtoglavica ni izšel po načrtih.Glavni favorit, 29-letni Kriechmayr, je bil najbolj prepričljiv na novi moški progi z imenom Vertigine, ki so jo pred prvenstvom uporabili zgolj enkrat za italijansko državno prvenstvo. Na drugem in tretjem mestu sta se zvrstila tekmovalca, ki nista prav pogosto del najboljših na tekmah svetovnega pokala v tej disciplini., Avstrijec, ki tekmuje za Nemčijo, je zaostal za 0,07 sekunde, 35-letni smučar je osvojil svojo drugo kolajno na SP, potem ko je bil leta 2013 v Schladmingu tretji v superkombinaciji. Bitko za bron je dobil vodilni smučar zime(+0,38), vrhunski slalomist in veleslalomist, ki je že prvi tekmovalni dan pokazal odlično formo. Francoz bo v ponedeljek branil naslov svetovnega prvaka iz Åreja v alpski kombinaciji.Kriechmayr je po(2015),(1991, 2003) in(1999) četrti Avstrijec z zlato kolajno na superveleslalomih za SP. Pred dvema letoma je zaostal zgolj za Italijanom, ki je bil tudi tokrat zelo blizu stopničkam na petem mestu (+0,55). Kriechmayr je napovedal boj za zmago tudi na smuku, ki ga je pred dvema letoma končal na tretjem mestu.Na štartu prve moške tekme v Dolomitih so bili štirje Slovenci.je bil 24. (+2,33),25. (+2,49). Uspeh bi pomenila uvrstitev v prvo petnajsterico, ki prinaša tudi točke za štartno listo v svetovnem pokalu.in debitant na velikih članskih tekmovanjih, ki je vskočil namesto, pa sta tekmo končala z odstopoma.Moški superveleslalom je nasploh pomenil veliko neznanko. Že prvi trije na štartu, Avstrijecter Švicarjaterso se ujeli v pasti na progi in odstopili, sledili pa so jim številni drugi.