Krivulja pred Planico vendarle počasi navzgor

Znana šesterica za SP v Planici

Peter Prevc je bil najvišje doslej v tej sezoni, Anže Lanišek pa si je imenitno izhodišče iz prve serije v nadaljevanju pokvaril. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Na dodano vrednost slovenskih skakalcev v tej sezoni še čakamo. Tudi rusko prizorišče ni prineslo vrhunskega slovenskega nastopa. Na oddaljenem evropskem vzhodu so se najbolje odrezali Norvežani, Avstrijcem je ponagajal novi koronavirus, upati pa je, da bodo naši aduti blesteli ta teden na planiškem svetovnem prvenstvu v poletih.Bolj se približuje planiški spektakel, bolj vneto športna Slovenija spremlja sezono v smučarskih skokih. In tako se je tekmovalna karavana nazadnje pred prihodom v dolino pod Poncami, dogodek bo od četrtka do nedelje brez gledalcev, ustavila v Rusiji. Tam člani slovenske reprezentance s svojimi dosežki niso zagotovili kakšne posebne evforije pred veliko domačo predstavo, res pa jih je denimo včeraj kar sedem nastopilo v finalni seriji.Med njimi je bil najvišje Timi Zajc na 10. mestu, drugi naši aduti so se razvrstili takole:Stopničke so bile povsem rdeče-modre, na njih so bili trije Norvežani – že tretjič zapored v sezoni je bil najboljši, sledila sta muDan prej je bil med Slovenci najboljši Lanišek (9.), Pavlovčič je bil 13. In četudi ni bilo presežka, je pri nekaterih opazna krivulja navzgor. Prevc se je tako podpisal pod najvišjo uvrstitev doslej v tej sezoni: »Skoki so bili precej boljši kot dan prej. Malce več sem sam pri sebi moral tvegati, z mize je bilo zelo malo vetra, sledil je vzgornik in če nisi bil v pravem položaju čez prelet, tudi daljave ni bilo ...«Ob tej ruski beri pa je glavni trener slovenske reprezentancepoudaril: »Z nedeljskimi nastopi smo zadovoljni. Timi je bil po dolgem času odličen, naredil je dva zelo solidna skoka. Anže Lanišek je imel resnično smolo v finalu, čeprav je imel v prvi seriji zelo lepo izhodišče. Tudi s preostalimi tekmovalci smo zadovoljni. Peter je naredil kar velik premik v primerjavi s prejšnjimi dnevi.« Po koncu pa je določil tudi šesterico, ki se bo odpravila na prvenstvo v Planico in se tam najprej preizkusila na uradnem treningu. Na seznamu so Lanišek, Pavlovčič, Jelar, P. Prevc, Zajc in. Moštvo se bo danes vrnilo v domovino, se nato odpravilo na Jesenice, kjer bo opravilo testiranje na covid-19, od tod pa – z upanjem, da ne bo pozitivnega izvida – v slovito dolino skakalnic.Tekma v Nižnem Tagilu, ki ni med tistimi dolgoletnimi prepoznavnimi prizorišči v koledarju svetovnega pokala, je bila nenavadna tudi po tem, ker so jo nekateri izpustili, med drugim tudi del avstrijske reprezentance zaradi okužbe z zloveščim virusom. Toda smola očitno nikoli ne počiva in tako so se na prizorišču okužili še štirje člani izbrane vrste naših severnih sosedov (, na sobotni tekmi drugouvrščeni,). Povrh je z virusom obležal tudi, tekmovalni direktor svetovnega pokala v skokih.