Kvalifikacije: Granerud na vrhu, Lanišek 17.

Za skakalce v teh dneh ni oddiha: komaj so sklenili prestižno novoletno turnejo, že so na naslednji postaji, tokrat nemškem prizorišču Titisee-Neustadt. Petek je bil kot ponavadi pred tekmovalnim koncem tedna namenjen kvalifikacijam, te so bile malce nenavadne, saj je bilo na zaletišču natanko 50 skakalcev, tako da so se vsi navzoči uvrstili na jutrišnjo tekmo.



Norveški as Halvor Egner Granerud je, potem ko ni uresničil želje o skupni zmagi na turneji, z najboljšim kvalifikacijskim skokom napovedal novi napad v sezoni, s 140 metri je bil za odtenek daljši od velikega poljskega tekmeca Dawida Kubackega, tretji je bil še en norveški adut Marius Lindvik (141 m).



Med šesterico Slovencev je bil v teh kvalifikacijah najboljši Anže Lanišek (17. mesto; 130 metrov), sledili so mu Peter Prevc (20.; 130), Žiga Jelar (35.; 122), Cene Prevc (37.; 122), Domen Prevc (39.; 121), in Tilen Bartol (46.; 116.5).



Tekma bo jutri ob 16. uri.

