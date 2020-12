Lampičeva zaostala samo za Brennanovo, Urevčeva šesta

Eva Urevc je na najboljši poti v svetovni vrh. FOTO: Leon Vidic

Slovenci v ozadju

Najboljša slovenska smučarska tekačicaje osvojila drugo mesto na šprinterski tekmi v Davosu. Zaostala je samo za ameriško veterankokatero jo je v cilji ravnini skoraj ujela. Slovenski uspeh je dopolnila obetavna, ki se je drugič uvrstila v finale in še drugič zasedla šesto mesto. Tretja je bila RusinjaLampičeva in Urevčeva sta se zanesljivo uvrstili v finale šprinterske tekme za svetovni pokal. Lampičeva kot druga, Urevčeva kot zmagovalka svoje skupine. Pred tem sta se obe z zmagama uvrstili v polfinale.Lampičevi med finalno tekmo ni uspelo, da bi se približala vodilnima Brennanovi in Švicarki, slednjo je ugnala prav v zaključku. Neprjajevi se je prav na koncu uspelo priključiti vodilni trojici in je dobila dvoboj za tretje mesto s Švicarko.Urevčeva se je še pred zadnjim krogom finala znašla na repu, kjer je ostala, vendar je tudi s tem izenačila svoj izid kariere; šesta je bila 16. februarja lani v italijanskem Cogneju, kar je tudi njena edina preostala uvrstitev med deseterico.V finalu tekačev je bil razred zase Italijan, ki je 14. posamično zmago v pokalu zabeležil po dolgem postu, ki je trajal od februarja 2019. V kvalifikacijah tekačev se nihče od treh Slovencev ni uvrstil v trideseterico in nadaljevanje tekmovanja.je bil 40. (+8,08),55. (+9,83), 63. pa(+12,79). V Davosu ni predstavnikov tekaških velesil Norveške, Finske in Švedske.V nedeljo bosta v Davosu tekmi na razdaljah v prosti tehniki, najprej na 10 km za ženske in nato še na 15 km za moške.