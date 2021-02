Lampičeva predčasno do malega kristalnega globusa

Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič si je predčasno zagotovila mali kristalni globus v šprintu, potem ko je Mednarodna smučarska zveza (FIS) sporočila, da ne bo nadomestila odpadlih tekem v Oslu in Lillehammerju.



Na Norveškem bi morali smučarski tekači nastopiti še v Oslu (od 12. do 14. marca) in na finalu svetovnega pokala v Lillehammerju (19. do 21. marec), vendar pa je FIS odpovedala tekme zaradi odlokov norveške vlade v zvezi z epidemijo novega koronavirusa.



Mednarodna smučarska zveza je sedaj sprejela odločitev, da po sedmih tekmah v tej disciplini v sezoni ne bo več tekmovanj razen na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.



Tako je mali kristalni globus osvojila Anamarija Lampič, ki se je na sedmih tekmah sezone štirikrat uvrstila na zmagovalni oder in osvojila 402 točke, njeni najbližji zasledovalki pa sta Švicarka Nadine Fähndrich (296) in Švedinja Linn Svahn (275). Druga slovenska predstavnica Eva Urevc je na osmem mestu (189).



25-letna Lampičeva je druga Slovenka v zgodovini smučarskih tekov, ki je osvojila mali kristalni globus. Petri Majdič je to uspelo trikrat, in sicer v sezonah 2007/08, 2008/09, ko je bila z drugim mestom tudi v skupnem seštevku najbližje velikemu globusu, ter v sezoni 2010/11.

Na SP že v četrtek v boj za odličja

Anamarija Lampič se tako z odlično popotnico podaja na 53. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu, ki se bo začelo z današnjim slovesnim odprtjem.



Lampičeva in Urevčeva se bosta za odličja v šprintu borili že jutri. Kvalifikacije se bodo začele ob 9. uri, izločilni boji pa ob 11.30.

