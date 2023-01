Anžetu Lanišku je zaploskal tudi nekdanji zvezdnik formule 1

V nadaljevanju preberite:

Kako je bil Anže Lanišek zadovoljen s svojima skokoma na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku, kjer je moral priznati premoč zgolj poljskemu zmagovalcu Dawidu Kubackemu in drugouvrščenemu Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu, kako je njegov nastop pospremil tukajšnji uradni napovedovalec, kako domžalski as zdaj gleda na boj za lovoriko na novoletni turneji, kateri nekdanji zvezdniki so spektakel na Bergislu spremljali iz prostora za pomembneže, zakaj se Lanišek že veseli sklepnega dejanja v Bischofshofnu ...