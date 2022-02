Ledecka ima rada Švico, Ilka Štuhec v ozadju

Češka zvezdnica Ester Ledecka je z izvrstnim nastopom slavila na smuku v Crans Montani s časom 1:30,17. V cilju je prehitela do tedaj najhitrejšo Norvežanko Ragnhild Mowinckel (+ 0,21 sekunde) in Avstrijko Mirjam Puchner (+ 0,98), ki jo je nato s štartno številko 19 ugnala rojakinja Cornelia Hütter (+ 0,42). V sezoni 2021/22 je bila Ledecka le enkrat na stopničkah, in sicer na najnižji na smuku v Cortini d'Ampezzo tik pred olimpijskimi igrami.

Crans Montana v Švici je sicer njeno srečno prizorišče, saj je bila na smuku leta 2021 druga, v alpski kombinaciji pa leto prej tretja. Domači nastop se ni posrečil švicarski zvezdnici Lari Gut Behrami, ki je s štartno številko 1 odstopila. Kot 18. po vrsti se je na progo podala Ilka Štuhec, ki je v cilj prišla z do tedaj najvišjim zaostankom med vsemi smučarkami (+ 2,79 sekunde). Takoj za njo je nastopila Hütterjeva, ki je vknjižila tretji čas. S štartno številko 30 bi se na stopničke kmalu prebila še Švicarka Priska Nufer (+ 0,81), ki pa se je morala zadovoljiti s četrtim mestom. Štuhčeva je na koncu zasedla 32. mesto.

Nastopila je tudi Maruša Ferk Saioni (št. 36), ki je v cilju zaostala za 3,34 sekunde za končno 39. mesto.