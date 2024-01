Slovenija 11., Lena Repinc in Miha Dovžan do 14. mesta

Norveška biatlonska reprezentanca je zmagala v mešani štafetne preizkušnji 4 x 6 km za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Ekipno preizkušnjo so z zaostankom 22,3 sekunde na drugem mestu sklenili Italijani. Slovenija je v postavi Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Anton Vidmar in Lovro Planko z zaostankom 4:11,1 minute zasedla 11. mesto.

Norvežani v postavi Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Tarjei Bø in Johannes Thingnes Bø so osemkrat popravljali. Tudi Italijani Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz in Tommaso Giacomel so bili natančni s petimi popravami. Tretji so bili z devetimi popravami tokrat Švedi Anna Magnusson, Elvira Öberg, Jesper Nelin in Martin Ponsiluoma. Slovenci so morali 14. popravljati, ena tarča pa je nepokrita ostala pri streljanju Lampičeve.

Lena Repinc in Miha Dovžan sta bila pred tem 14. na mešani ekipni tekmi. Dve minuti in 30,5 sekunde sta zaostala za zmagovalcema, Nemcema Vanesso Voigt in Justusem Strelowom (38:58,0).

Druga sta bila med 25 ekipami Norvežana Ingrid Landmark Tandrevold in Vetle Sjaastad Christiansen (+11,2), tretja pa Avstrijca Lisa Hauser in Simon Eder (+28,3).