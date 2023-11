Lep uvod Jakova Faka in Polone Klemenčič

V Östersundu na Švedskem se je s tekmo mešanih parov začela biatlonska sezona svetovnega pokala. Uvodno preizkušnjo sta dobila Šveda Sebastian Samuelsson in Hanna Öberg. Za Slovenijo sta tekmovala Jakov Fak in Polona Klemenčič, ki sta se dobro odrezala in z zaostankom 47,4 sekunde osvojila 4. mesto.

Slovenca nista odtekla nobenega kazenskega kroga, le pet strelov pa sta morala popravljati in si tako na strelišču pripravila temelj dobre uvrstitve.

Samuelsson in Öberg sta morala popravljati osem strelov, drugouvrščena Norvežana Sturla Holm Lægreid in Juni Arnekleiv sta popravljala šestkrat, na koncu pa zaostala za 13,8 sekunde.

Na 3. mestu sta preizkušnjo z zaostankom 42,2 sekunde sklenila Francoza Fabien Claude in Julia Simon, ki sta morala odteči tudi dva kazenska kroga.