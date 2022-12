Lepo presenečenje le za norveške in ameriške smučarske skakalke

Norveške smučarske skakalke, ki so se po zaslugi Silje Opseth in Anne Odine Strøm minulo nedeljo veselile dvojne zmage, so imele v Lillehammerju dodaten razlog za zadovoljstvo. Po obeh tekmah so jih namreč presenetili z lepimi čeki.

V zavarovalnici Help, v kateri so specializirani za pravno varstvo, so sklenili, da bodo v tej sezoni za nagrade norveškim skakalkam (in ameriške, ki sodelujejo z norveško reprezentanco) na domačih preizkušnjah primaknili toliko denarja, da bodo prejele enake nagrade kot njihovi norveški kolegi.

Tako je Opsethovi, ki ji je sicer po ženskem nagradnem skladu Mednarodne smučarske zveze (FIS) za zmago pripadlo 4000 švicarskih frankov, torej trikrat manj kot, denimo, prvouvrščenemu Anžetu Lanišku pred tednom dni v Ruki, na koncu na bančni račun kapnila enaka vsota kot domžalskemu asu. Pravzaprav je 23-letna Norvežanka dobila še več denarja, saj je omenjena zavarovalnica 4000 frankom dodala 86.600 norveških kron, kar po zdajšnjem menjalnem tečaju znaša 8201 CHF (skupaj je torej prejela 12.201 CHF). Strømova pa se je namesto 3200 frankov razveselila več kot 9500 CHF.

Silje Opseth je takole poletela do zmage v Lillehammerju. FOTO: Geir Olsen/AFP

Zaradi sodelovanja z norveško zvezo sta si nagradi prislužili tudi Američanki Annika Belshaw in Paige Jones, ki sta si z 20. oziroma 29. mestom priskakali sploh prve točke v svetovnem pokalu. Ker na ženskih tekmah namesto trideseterice kot pri moških nagrajujejo le najboljših 25 skakalk, bi slednja – kar zadeva denar – ostala praznih rok. A po zaslugi zavarovalnice Help si je prislužila 200 frankov. »Norvežani so dokazali, da je enakopravnost spolov tudi v našem športu vendarle možna,« je bila vesela Jonesova.

Najboljše smučarske skakalke in skakalci so se medtem preselili v Titisee-Neustadt, kjer bodo od petka do nedelje naslednje preizkušnje za svetovni pokal. V ženski konkurenci bodo naše barve branile Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič, v moški pa bodo pod slovensko zastavo skakali Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Timi Zajc ter brata Domen in Peter Prevc.