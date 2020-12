Lindvik ni pripravljen za polete v Planici

Norveški smučarski skakalecje sprejel odločitev, da ne v teh dneh ne bo nastopal na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici.22-letni Norvežan je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Nižnem Tagilu osvojil tretje mesto in je na 15. mestu skupnega seštevka.Skupaj z norveško reprezentanco je sicer pripotoval v Planico, nato pa se je odločil, da preprosto še ni pripravljen na polete: »Za menoj je zahteven začetek sezone, tako fizično kot psihično. Trdo sem delal, da sem znova pridobil samozavest in sem na pravi poti, vendar pa moram biti iskren do sebe in priznati, da moje skakanje in samozavest še nista dovolj dobra za polete,« je pojasnil Lindvik, ki je imel pri tem popolno podporo trenerjaNorveško reprezentanco v Planici sestavljajoin