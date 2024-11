Ljubljančani izgubili šele po loteriji

Hokejisti Olimpije so v derbiju 18. kola ICEHL gostovali v Bolzanu in po hudem boju izgubili šele po kazenskih strelih z 1:2 (1:0, 0:0, 0:1; 0:0). Redni del tekme se je končal z izidom 1:1, bolje pa so začeli »zmaji«, ki so z golom Mihe Zajca v deveti minuti prešli v vodstvo z 1:0.

Za gostitelje je na začetku zadnje tretjine (v 43. minuti) izenačil Kanadčan Scott Valentine. Ker se do konca tekme in v podaljšku rezultat ni več spremenil, je o zmagovalcu odločala »loterija«. Odločilni zadetek za Bolzano je v deseti seriji kazenskih strelov dosegel Scottov rojak Adam Helewka.

Italijani po tej zmagi ostajajo na drugem mestu lestvice v razširjenem avstrijskem prvenstvu, Olimpija pa je šesta. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo odigrali v petek, ko bodo gostili igralce Linza, ki so jih danes po zmagi pri zadnjeuvrščeni ekipi iz Feldkircha prehiteli na lestvici, vendar pa imajo enako število točk.