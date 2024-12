Madžarska zasedba previsoka ovira za Olimpijo

Hokejisti Olimpije so v 23. kolu ICEHL na gostovanju v Szekesfehervarju ostali praznih rok. Po hudem boju so z 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) izgubili z igralci Fehervarja.

Za gostitelje, ki so se s tem uspehom še utrdili na drugem mestu lestvice v razširjenem avstrijskem prvenstvu, sta v polno zadela Anže Kuralt (4.) in Kanadčan Cameron Gaunce (45.), čigar rojak Kale Kerbashian je v 27. minuti zabil častni gol za Ljubljančane.

Zeleno-beli so v zadnji tretjini pritiskali in se trudili nadomestiti zaostanek, vendar izenačujočega zadetka niso več dosegli. Ob koncu tekme so poskušali tudi brez vratarja Luke Kolina, toda izid se ni več spremenil.

Naslednjo tekmo bodo zmaji, ki ostajajo na sedmem mestu, odigrali že v petek, ko bodo gostovali v Beljaku.