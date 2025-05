Finski zvezdnik po visoki zmagi nad Slovenci nasmejal novinarje

Finski hokejisti po visoki zmagi nad Slovenci z 9:1 (3:0, 4:1, 2:0) na svetovnem prvenstvu elitne skupine A v Stockholmu niso skrivali zadovoljstva. Nič čudnega, ko pa so na eni tekmi dosegli več golov kot pred tem na treh skupaj (7). Kar štiri – toliko jih je, mimogrede, sinoči za uspeh Švice proti Nemčiji (5:1) zabil tudi Sven Andrighetto – je k slavju »Suomijev« prispeval Eeli Tolvanen.

»Ne pomnim, kdaj sem nazadnje na eni tekmi kar štirikrat zadel v polno. Od takrat je minilo že kar nekaj časa,« je razkril 26-letni napadalec moštva Seattle Kraken v NHL, ki se je v udarnem prvem finskem napadu odlično ujel s Teuvom Teräväinenom; ta se je na dvoboju proti Slovencem v statistiko vpisal s kar šestimi podajami. »S 'Teukko' je precej preprosto igrati, saj imajo njegove podaje oči. Plošček ti poda tako, da ga tekmeci sploh ne opazijo. Za asistence ima prav poseben dar,« je Tolvanen pohvalil svojega štiri leta starejšega soigralca, ki se je v zgodovino svetovnih prvenstev šele kot drugi hokejist s šestimi podajami na eni tekmi po Čehu Jiriju Holiku (leta 1973 proti Poljski).

Teuvo Teräväinen (desno) je povzročil Slovencem obilo sivih las. FOTO: Anders Wiklund/AFP

Obenem je napadalec moštva Chicago Blackhawks izenačil finski rekord, kar zadeva število točk na eni tekmi. Toliko sta jih pred zbrala le še Matti Keinonen (4+2 leta 1963 proti ZDA) in Sebastian Aho (2+4 leta 2018 proti Latviji). »Med tekmo sploh nisem vedel, da sem jih dosegel že toliko. Mislil sem, da jih imam štiri ali pet. No, na koncu bi jih lahko imel tudi sedem, če bi bil (Mikael) Seppälä bolj natančen pri drugi vratnici,« je Teräväinen zbodel soigralca in nasmejal navzoče finske novinarje.