Med golfom Anžeta presenetila nova nagrada

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v severnoameriškem tekmovanju NHL po letih 2016 in 2023 še tretjič prejel prav posebno nagrado, pokal Lady Byng za gentlemansko vedenje. To nagrado prejme hokejist, ki poleg visokega standarda hokejske igre prikaže zvrhano mero športnega duha in profesionalizma, kar pravzaprav našega asa krasi že od prvih dni prihoda v najbolj cenjeno klubsko tekmovanje na ledu. Prvič je pridrsal v dresu Los Angelesa pod žaromete NHL jeseni 2006, odtlej je zvest temu klubu iz Kalifornije, pri katerem je zdaj že dolgo tudi kapetan.

Kopitar je trenutno na tradicionalnih počitnicah v Sloveniji. Osvojitev nagrade ga je pričakala v družbi z ženo Ines, otrokoma Nežo in Jakobom ter staršema Matjažem in Matejo na družinskem golf izletu na Bledu. Sam je sicer – tako kot njegov oče – velik ljubitelj rekreativnega golfa. Ob tem pa ni imel pojma, kaj ga čaka, so potek opisali odgovorni pri NHL ...

V tej sezoni je na 81 tekmah rednega dela sezone dosegel 67 točk in na šestih tekmah končnice devet točk. Sedemintridesetletni center je prejel dve manjši kazni, kar mu je uspelo že drugič v zadnjih treh sezonah. Nočna mora tako zanj kot za moštvo Los Angeles Kings ostaja vedno znova v zadnjih letih slovo v 1. kolu proti Edmontonu, ki se zdaj v velikem finalu proti Floridi bori za prestižni Stanleyjev pokal.