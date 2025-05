Spet blizu prekinitvi suše, dolge 35 let

Ko kdo vodilnemu slovenskemu hokejskemu zvezdniku Anžetu Kopitarju in njegovim soigralcem iz moštva Los Angeles Kings omeni tekmece iz Edmontona, pri priči postanejo slabe volje. To kanadsko moštvo je namreč pred enim mesecem že četrto leto zapored izločilo Kopitarjeve Kralje v 1. kolu končnice NHL. In zdaj je že – tako kot lani – na pragu velikega finala. V seriji konferenčnega sklepnega dvoboja proti Dallasu vodi s 3:1 v zmagah.

Na tej tekmi št. 4 je bilo kanadsko moštvo boljše s 4:1 in tako dejansko storilo novi korak ne le k uresničitvam sanj kluba, da bi se prvič po letu 1990 vrnilo na vrh NHL, temveč tudi k želji številnih spremljevalcev hokeja po svetu, saj domovina te hitre na ledu že od leta 1993 in takrat slavja Montreala ni imela prvaka.

Edmonton je bil s svojo cenjeno zasedbo, pri kateri izstopata Connor McDavid ter odličen nemški hokejist Leon Draisaitl, na tej 4. tekmi strelec prvega gola, lovoriki zelo blizu že pred enim letom, se uvrstil v veliki finale, v njem pa po izjemnem boju s 3:4 v zmagah izgubil proti Floridi.

Zdaj ima kanadska zasedba – katere najbolj slavno ime v zgodovini kluba je Wayne Gretzky, osrednji as med letoma 1984 in 1990, ko je Edmonton kar petkrat osvojil Stanleyjev pokal – novo veliko priložnost, resda pa jo je na tej zadnji tekmi iztirila poškodba rame napadalca Zacha Hymana. »On je eden ključnih igralcev, je vodja slačilnice,« je poudaril njegovo pomembno vlogo Stuart Skinner, vratar Edmontona. Natančnejših novic iz kluba, kako dolgo omenjenega igralca ne bo na ledu, še niso ponudili, ne glede na njegov izostanek pa jih tolaži vodstvo in dobra podoba moštva v tem finalu zahodne konference.

Na vzhodu se za vizum velikega finala borita Florida in Carolina.