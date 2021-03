Mekinc med finalisti SP

Slovenski deskar Naj Mekinc se je na svojem drugem članskem svetovnem prvenstvu v ameriškem Aspnu v konkurenci 56 tekmovalcev uvrstil med šestnajsterico finalistov v snežnem parku.



19-letni Mekinc je v svoji kvalifikacijski skupini je zabeležil sedmi rezultat, najboljših osem iz dveh skupin se je uvrstilo v finale, ki bo na sporedu v petek.



»Končno se je tudi meni vse skupaj dobro izšlo in sem se uvrstil v finale. Kljub nekaj težavam na uradnem treningu pred prvenstvom ter težkim pogojem v kvalifikacijah sem opravil dve solidni vožnji. Seveda sem vesel uvrstitve v finale,« je bil zadovoljen Mekinc, ki za finale pripravlja vožnjo s še bolj zahtevnimi triki.



Najboljšo oceno kvalifikacij sta si prislužila Nemec Leon Vockensperger v moški in Novozelandka Zoi Synnott Sadowski v ženski konkurenci. V slednji Slovenci niso imeli predstavnice, saj je Urška Pribošič zaradi poškodbe rame ostala doma.



SP, kvalifikacije snežnega parka (m)

Prva skupina

1. Leon Vockensperger (Nem) 92,25

2. Lyon Farrell (ZDA) 88,50

3. Hiroaki Kunitake (Jap) 85,00

...

7. Naj Mekinc (Slo) 78,00



Druga skupina

1. Marcus Kleveland (Nor) 86,50

2. Rene Rinnekangas (Fin) 86,00

3. Dusty Henricksen (ZDA) 83,50

