Meta Hrovat sprejela odločitev: Moja kariera na snegu je končana

Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je sporočila, da končuje dolgoletno kariero. »Mrzli dnevi, ko sem komaj čakala prve sončne žarke, medtem pa vztrajno poskušala oživiti na pol pomrznjene in otopele prste v pancerjih, topla šalica kakava po treningu, ves pretečen znoj v moji mali telovadnici skriti na podstrešju, poškodbe, ki so me vztrajno spremljale skozi kariero, iskreni nasmehi ljudi, neopisljivo veselje in žalost, trenutki vsemogočnosti in trenutki popolnega obupa,« je na instagramu zapisala Meta Hrovat.

Zagotovo ena najtežjih odločitev v mojem življenju

»Zase trdim, da v življenju stvari vedno počnem na polno, z vsem kar premorem, za doseganje ciljev sem pripravljena vložiti vse, šele takrat se v sebi počutim mirno in zadovoljno. Smučanje je zame večino mojega življenja predstavljalo prav to, športu sem se posvetila v celoti, z vsem srcem. Prišla sem do točke v mojem življenju, ko športu nisem več pripravljena posvetiti sebe v tolikšni meri, da bi lahko dosegala rezultate, ki bi si jih želela, kar pa je meni osebno še nekoliko težje sprejeti pa je, da sem izgubila tisto iskrico v očeh in željo, ki me je gnala po začrtani poti celotno kariero,« je dodala.

»Odločitev, ki sem jo sprejela, je bila zagotovo ena težjih v mojem življenju, neizmerno vesela sem, da to odločitev sprejemam dokaj zdrava (koleno mi še vedno dela nekaj preglavic, a vse se bo uredilo). Nimam pojma, kaj me čaka v življenju, ampak sigurna sem, da se odpravljam na novo dogodivščino. Ne najdem besed, s katerimi bi vam lahko izkazala hvaležnost za vse izrečene spodbudne besede, včasih ste me iz kavča pošteno zbodli, ampak vse to je zdaj del mene, zaradi vsega sem oseba kakršna sem in hvaležna sem za to. Se vidimo kmalu … v gorah, zraku, na smučeh … kjerkoli pač!« lp, Meta

Po marčevskem padcu predčasno končala sezono 2021/22

Zaradi bolečin v desnem kolenu je morala Meta Hrovat odpovedati že nastop na uvodnem ženskem veleslalomu na avstrijskem Tirolskem. Težave s kolenom so posledica grdega padca 6. marca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju. Operativnega posega ni imela, kljub petmesečnem premoru pa so se bolečine ponovile.

Meta Hrovat med letošnjimi olimpijskimi igrami v pekingu. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

»Po Argentini sem bila zelo vesela, kako potekajo treningi. Ko smo prišli na nekoliko težji teren v Saas Feeju, predvsem na tršo podlago, sem že spet začela čutiti bolečino v kolenu,« je na predstavitvi reprezentanc v Planici za STA dejala 24-letna tekmovalka iz Podkorena. »Koleno malenkost čutim, ko pa pridem v maksimalne napore, pa nisem sposobna odsmučati tako, kot je treba, če želim smučati na najvišji ravni.«

Meta Hrovat je predčasno končala sezono 2021/22 po padcu v Lenzerheideju. Po četrtem mestu na prvi progi je na drugi progi zajela vratca, padla in obležala v snegu. Ob pomoči delavcev ob progi se je tedaj vendarle sama umaknila s proge. Zdravstveni pregled je pokazal, da ni šlo za hujšo poškodbo noge, kljub temu pa je predčasno končala sezono in po tednu dni počitka odšla na tri tedne rehabilitacije.

Padec Mete Hrovat v Lenzerheideju. FOTO: Zajem zaslona TV Slovenija

»K sreči ni nič zlomljenega, tudi vezi so ostale nepoškodovane. Sem pa dobila močan udarec v kost na desni nogi, zato moram počivati teden dni. Po tem pa me čakajo trije tedne rehabilitacije in vrnitev na sneg. Žal je sezona svetovnega pokala zame zaključena, a se že veselim spomladanskih treningov na snegu,« je tedaj povedala Hrovatova.