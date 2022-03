Mladi skakalci zlati v Lahtiju

V finskem Lahtiju se je z mešano ekipno tekmo zaključil skakalni program Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem). Slovenska mešana ekipa je osvojila zlato medaljo.

Nika Prevc, Tinkara Komar, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj so za 20 točk premagali Avstrijci in za 60 Švicarje. Skakalni del olimpijske odprave na Finskem se domov tako vrača z dvema medaljama, Prevčeva je zlato odličje osvojila na posamični tekmi deklet.